У Львові з 19 до 28 березня запроваджується посилений карантин. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

За його словами, таке рішення сьогодні ухвалила комісія ТЕБ і НС.

Список карантинних обмежень:

У молодших класів починаються весняні канікули, а старші продовжать дистанційне навчання.

Закриваються усі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики.

Ресторани та кафе працюють на виніс та доставку.

У ТЦ працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та зоомагазини.

Господарські магазини – на видачу за попереднім замовленням.

Переносяться усі масові заходи.

Салони краси та спортзали працюють за індивідуальним попереднім записом.

Садовий пояснив, що через негативну динаміку госпіталізацій хворих на коронавірус вони вирішили не чекати рішення Кабміну, аби не допустити колапсу медичної системи міста.

– Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання, – підсумував мер.

Додаткові Covid-шпиталі

Напередодні у Львові заявили про розгортання додаткових Covid-шпиталів на 366 ліжок, зокрема й на базі поліклінік.

Станом на 17 березня Львіська область у трійці лідерів за кількістю нових випадків коронавірусу на останню добу. Зокрема, у регіоні захворіли 884 людини. Більше лише у Києві, де 1 121 випадок.

Джерело: Андрій Садовий