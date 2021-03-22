Утром 22 марта по поручению президента премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с министрами относительно разработки механизмов совместной с органами местного самоуправления поддержки бизнеса и людей в красных карантинных зонах.

Об этом шла речь на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни под председательством Владимира Зеленского.

Глава государства заявил, что вскоре подпишет закон, принятый Радой 19 марта, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия после прививки от коронавируса.

По его словам, после этого Кабмин должен создать специальный компенсационный фонд.

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По итогам совещания Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову внести изменения в план вакцинации, которые позволят быстрее вакцинировать граждан, записавшихся на прививку через портал Дия.

Второй этап Covid-вакцинации

22 марта Украина перешла ко второму этапу вакцинации населения против коронавируса.

Прививки будут делать семейным врачам, работникам социальной сферы, а также людям, которым за 80, записавшимся в онлайн-очередь.