Зеленський доручив пришвидшити вакцинацію та підтримати бізнес у червоних зонах

Зранку 22 березня за дорученням президента прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду з міністрами щодо розробки механізмів спільної з органами місцевого самоврядування підтримки бізнесу і людей у червоних карантинних зонах.

Про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби під головуванням Володимира Зеленського.

Глава держави заявив, що якнайшвидше підпише закон, ухвалений Радою 19 березня, згідно з яким держава бере на себе відповідальність за наслідки після щеплення від коронавірусу.

За його словами, після цього Кабмін має створити спеціальний компенсаційний фонд.

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За підсумками наради Шмигаль доручив міністру охорони здоров’я Максиму Степанову внести зміни до плану вакцинації, які дадуть змогу якнайшвидше вакцинувати громадян, що записались на щеплення через портал Дія.

Другий етап Covid-вакцинації

22 березня Україна перейшла до другого етапу вакцинації населення проти коронавірусу.

Щеплення робитимуть сімейним лікарям, працівникам соціальної сфери, а також людям, яким за 80, що записалися у онлайн-чергу.