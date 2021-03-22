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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Зеленський доручив пришвидшити вакцинацію та підтримати бізнес у червоних зонах

Зранку 22 березня за дорученням президента прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду з міністрами щодо розробки механізмів спільної з органами місцевого самоврядування підтримки бізнесу і людей у червоних карантинних зонах.

Володимир Зеленський

Про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби під головуванням Володимира Зеленського.

Глава держави заявив, що якнайшвидше підпише закон, ухвалений Радою 19 березня, згідно з яким держава бере на себе відповідальність за наслідки після щеплення від коронавірусу.

За його словами, після цього Кабмін має створити спеціальний компенсаційний фонд.

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За підсумками наради Шмигаль доручив міністру охорони здоров’я Максиму Степанову внести зміни до плану вакцинації, які дадуть змогу якнайшвидше вакцинувати громадян, що записались на щеплення через портал Дія.

Другий етап Covid-вакцинації

22 березня Україна перейшла до другого етапу вакцинації населення проти коронавірусу.

Щеплення робитимуть  сімейним лікарям, працівникам соціальної сфери, а також людям, яким за 80, що записалися у онлайн-чергу.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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