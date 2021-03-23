Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко до 21 мая. Его обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Кроме Антоненко, меру пресечения на два месяца продлили еще двум подозреваемым в убийстве журналиста – Юлия Кузьменко будет находиться под домашним арестом, для Яны Дугар будут продолжать действовать личные обязательства.

Решение о продлении меры пресечения Антоненко можно обжаловать в апелляции.

Следующее судебное заседание по существу обвинения состоится 30 марта в 14.00.

Дело Шеремета

В Киеве 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела: врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре парашютно-десантного батальона Яне Дугарь и ветерану АТО Андрею Антоненко.

В сентябре 2020 года обвинительный акт направили в суд.

Печерский районный суд отпустил под залог в размере 168 тыс. грн одну из подозреваемых Яну Дугарь. Кузьменко после апелляции отпустили под домашний арест. Антоненко находится за решеткой уже около полутора лет. Суды постоянно отказывают изменять ему меру пресечения.

В феврале Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию защитников Антоненко, и также оставил его под стражей.

Заседание 9 марта 2021 года, когда под стенами Шевченковского суда собрались активисты, отменили из-за болезни одного из присяжных.

Заседание 16 марта также не состоялось. Фигурант дела Андрей Антоненко не был доставлен во вторник в Шевченковский районный суд Киева из-за вспышки коронавируса среди сотрудников Нацгвардии, которые должны были обеспечить конвоирование. А от участия в режиме видеоконференции Антоненко отказался.