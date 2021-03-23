Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою Андрія Антоненка до 21 травня. Його звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Крім Антоненка, запобіжний захід на два місяці продовжили ще двом підозрюваним у вбивстві журналіста – Юлія Кузьменко перебуватиме під домашнім арештом, для Яни Дугарь продовжуватимуть діяти особисті зобов’язання.

Рішення про продовження запобіжного заходу Антоненку можна оскаржити в апеляції.

Наступне судове засідання по суті обвинувачення відбудеться 30 березня о 14.00.

Справа Шеремета

У Києві 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет.

12 грудня 2019 року голова МВС Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи: лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт направили до суду.

Печерський районний суд відпустив під заставу в розмірі 168 тис. грн одну із підозрюваних Яну Дугарь. Кузьменко після апеляції відпустили під домашній арешт. Антоненко перебуваэ за ґратами вже близько півтора року. Суди постійно відмовляються змінювати йому запобіжний захід.

У лютому 2021 року Київський апеляційний суд відхилив апеляцію захисників Антоненко, і також залишив його під вартою.

Засідання 9 березня 2021 року, коли під стінами Шевченківського суду зібралися активісти, скасували через хворобу одного з присяжних.

Засідання 16 березня також не відбулося. Фігурант справи Андрія Антоненка не доставили до Шевченківського районного суду Києва через спалах коронавірусу серед співробітників Нацгвардії, які повинні були забезпечити конвоювання. А від участі в режимі відеоконференції Антоненко відмовився.