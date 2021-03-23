РФ перебросила на Донбасс дроны и радиоэлектронные станции – разведка

Противотанковые и противопехотные мины, беспилотники, станции радиоэлектронной борьбы – это все это Россия перебросила наемникам в “ЛДНР” с начала марта.

По данным украинской разведки, Российская Федерация продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки границы для поставки на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях оружия, боеприпасов и имущества военного назначения.

С начала месяца страна-агрессор также перебросила на Донбасс несколько десятков военных внедорожников для подразделений быстрого реагирования и завезла железнодорожным транспортом более 5 тыс. тонн горючего.

В то же время информация в соцсетях и российских СМИ о якобы перемещении из РФ более 100 танков Т-72 является фейком.

Санкции ЕС против России

12 марта Совет Евросоюза на полгода продлил санкции против лиц и субъектов, ответственных за агрессию России против Украины.

В частности, ограничительные меры продлили до 15 сентября 2021 года против 117 человек и 48 компаний за подрыв территориальной целостности Украины.