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Факты / Украина
Валентина Летяк |

РФ перебросила на Донбасс дроны и радиоэлектронные станции – разведка

Противотанковые и противопехотные мины, беспилотники, станции радиоэлектронной борьбы – это все это Россия перебросила наемникам в “ЛДНР” с начала марта.

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По данным украинской разведки, Российская Федерация продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки границы для поставки на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях оружия, боеприпасов и имущества военного назначения.

С начала месяца страна-агрессор также перебросила на Донбасс несколько десятков военных внедорожников для подразделений быстрого реагирования и завезла железнодорожным транспортом более 5 тыс. тонн горючего.

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В то же время информация в соцсетях и российских СМИ о якобы перемещении из РФ более 100 танков Т-72 является фейком.

Санкции ЕС против России

12 марта Совет Евросоюза на полгода продлил санкции против лиц и субъектов, ответственных за агрессию России против Украины.

В частности, ограничительные меры продлили до 15 сентября 2021 года против 117 человек и 48 компаний за подрыв территориальной целостности Украины.

Источник: Минобороны

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