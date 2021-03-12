ЕС продлил санкции против РФ из-за агрессии в Украине

Совет Европейского Союза на полгода продлил санкции против лиц и субъектов, ответственных за подрыв суверенитета Украины.
Совет ЕС решил продлить до 15 сентября 2021 года ограничительные санкции против 117 человек и 48 компаний за подрыв территориальной целостности или угрозу ей, а также суверенитета и независимости Украины.
В частности, действующие ограничительные меры предусматривают запрет на путешествия в страны-члены ЕС, замораживание активов и запрет на предоставление финансов или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, а также субъектам, попавших под санкции.
Впервые эти санкции были введены 17 марта 2014 года.
В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил решение ЕС о продлении санкций.
— Санкции ЕС должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. А Россия должна прекратить агрессию против Украины, — заверил он.
Джо Байден продлил санкции против РФ
Недавно США продлили санкции против России из-за агрессию в Украине.
Ограничительные меры были введены еще в 2014 году после захвата Донбасса и территории Крыма.
Источник: Рада ЕС