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Факти / Україна
Валентина Летяк |

РФ перекинула на Донбас дрони і радіоелектронні станції – розвідка

Протитанкові і протипіхотні міни, безпілотники, станції радіоелектронної боротьби – це все це Росія перекинула найманцям в “ЛДНР” з початку березня.

Військові ООС збили ворожий ударний безпілотник

За даними української розвідки, Російська Федерація продовжує використовувати неконтрольовані України ділянки кордону для поставки на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях зброї, боєприпасів і майна військового призначення.

З початку місяця країна-агресор також перекинула на Донбас кілька десятків військових позашляховиків для підрозділів швидкого реагування і завезла залізничним транспортом понад 5 тис. Тонн пального.

У той же час інформація в соцмережах і російських ЗМІ про нібито переміщенні з РФ понад 100 танків Т-72 є фейком.

Санкції ЄС проти Росії

12 березня Рада Євросоюзу на півроку подовжила санкції проти осіб та суб’єктів, відповідальних за агресію Росії проти України.

Зокрема, обмежувальні заходи продовжили до 15 вересня 2021 року проти 117 осіб та 48 компаній за підрив територіальної цілісності України.

Джерело: Міноборони

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