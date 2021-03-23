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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Садовой предлагает продать название Арены Львов на торгах

Идею переименования Арены Львов на стадион имени Степана Бандеры мэр города Андрей Садовой считает неоригинальной. Зато предлагает продать название на коммерческих торгах.

Андрій Садовий

– Например, на пять лет продать компании Adidas, еще на пять – Tesla. Или продать тому, кто ее (Арену Львов – Ред.) достроит, с четкой фиксацией цены и времени, и зарабатывать на этом деньги, – говорит мэр Львова.

По словам главы города, во время строительства стадиона готовили команду управляющих, но затем государство решило заняться этим процессом самостоятельно.

– И, честно говоря, динамика финансовых показателей стадиона является не очень положительной, – говорит Андрей Садовый.

Глава Львова убежден: если бы стадион принадлежал городу, то экономическая ситуация была бы лучше, поскольку власть была бы заинтересована в большем количестве мероприятий.

16 марта депутаты Львовского областного совета обратились в Кабмин с просьбой переименовать Львов Арену на стадион имени Степана Бандеры.

Переименование стадиона в Тернополе

5 марта депутаты Тернопольского горсовета присвоили местному стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Против переименования стадиона в Тернополе высказались Польша и Израиль.

Источник: galinfo

Фото: Львовский городской совет

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