Идею переименования Арены Львов на стадион имени Степана Бандеры мэр города Андрей Садовой считает неоригинальной. Зато предлагает продать название на коммерческих торгах.

– Например, на пять лет продать компании Adidas, еще на пять – Tesla. Или продать тому, кто ее (Арену Львов – Ред.) достроит, с четкой фиксацией цены и времени, и зарабатывать на этом деньги, – говорит мэр Львова.

По словам главы города, во время строительства стадиона готовили команду управляющих, но затем государство решило заняться этим процессом самостоятельно.

– И, честно говоря, динамика финансовых показателей стадиона является не очень положительной, – говорит Андрей Садовый.

Глава Львова убежден: если бы стадион принадлежал городу, то экономическая ситуация была бы лучше, поскольку власть была бы заинтересована в большем количестве мероприятий.

16 марта депутаты Львовского областного совета обратились в Кабмин с просьбой переименовать Львов Арену на стадион имени Степана Бандеры.

Переименование стадиона в Тернополе

5 марта депутаты Тернопольского горсовета присвоили местному стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Против переименования стадиона в Тернополе высказались Польша и Израиль.

Источник: galinfo

Фото: Львовский городской совет