Идею переименования Арены Львов на стадион имени Степана Бандеры мэр города Андрей Садовой считает неоригинальной. Зато предлагает продать название на коммерческих торгах.
– Например, на пять лет продать компании Adidas, еще на пять – Tesla. Или продать тому, кто ее (Арену Львов – Ред.) достроит, с четкой фиксацией цены и времени, и зарабатывать на этом деньги, – говорит мэр Львова.
По словам главы города, во время строительства стадиона готовили команду управляющих, но затем государство решило заняться этим процессом самостоятельно.
– И, честно говоря, динамика финансовых показателей стадиона является не очень положительной, – говорит Андрей Садовый.
Глава Львова убежден: если бы стадион принадлежал городу, то экономическая ситуация была бы лучше, поскольку власть была бы заинтересована в большем количестве мероприятий.
16 марта депутаты Львовского областного совета обратились в Кабмин с просьбой переименовать Львов Арену на стадион имени Степана Бандеры.
Переименование стадиона в Тернополе
5 марта депутаты Тернопольского горсовета присвоили местному стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.
Против переименования стадиона в Тернополе высказались Польша и Израиль.
Источник: galinfo