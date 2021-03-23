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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Садовий пропонує продати назву Арени Львів на торгах

Ідею перейменування Арени Львів на стадіон імені Степана Бандери мер міста Андрій Садовий вважає неоригінальною. Натомість пропонує продати назву на комерційних торгах.

Андрій Садовий

– Наприклад, на п’ять років продати компанії Adidas, ще на п’ять – Tesla. Або продати тому, хто її (Арену Львів – Ред.) добудує, з чіткою фіксацією ціни та часу, і заробляти на цьому кошти, – говорить міський голова Львова.

За словами очільника міста, під час будівництва стадіону готували команду управителів, але потім держава вирішила зайнятись цим процесом самостійно.

– І, чесно кажучи, динаміка фінансових показників стадіону не є дуже позитивною, – зауважує Андрій Садовий.

Очільник Львова переконаний: якби стадіон належав місту, то економічна ситуація була б кращою, оскільки влада була б зацікавлена в більшій кількості заходів.

16 березня депутати Львівської обласної ради звернулись до Кабміну з проханням перейменувати Львів Арену на стадіон імені Степана Бандери.

Перейменування стадіону в Тернополі

5 березня депутати Тернопільської міськради присвоїли місцевому стадіону ім’я Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

Проти перейменування стадіону в Тернополі висловились Польща та Ізраїль.

Джерело: galinfo

Фото: Львівська міська рада

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