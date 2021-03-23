Ідею перейменування Арени Львів на стадіон імені Степана Бандери мер міста Андрій Садовий вважає неоригінальною. Натомість пропонує продати назву на комерційних торгах.

– Наприклад, на п’ять років продати компанії Adidas, ще на п’ять – Tesla. Або продати тому, хто її (Арену Львів – Ред.) добудує, з чіткою фіксацією ціни та часу, і заробляти на цьому кошти, – говорить міський голова Львова.

За словами очільника міста, під час будівництва стадіону готували команду управителів, але потім держава вирішила зайнятись цим процесом самостійно.

– І, чесно кажучи, динаміка фінансових показників стадіону не є дуже позитивною, – зауважує Андрій Садовий.

Очільник Львова переконаний: якби стадіон належав місту, то економічна ситуація була б кращою, оскільки влада була б зацікавлена в більшій кількості заходів.

16 березня депутати Львівської обласної ради звернулись до Кабміну з проханням перейменувати Львів Арену на стадіон імені Степана Бандери.

Перейменування стадіону в Тернополі

5 березня депутати Тернопільської міськради присвоїли місцевому стадіону ім’я Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

Проти перейменування стадіону в Тернополі висловились Польща та Ізраїль.

Джерело: galinfo

Фото: Львівська міська рада