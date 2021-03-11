У Польщі виступили проти присвоєння стадіону у Тернополі імені українського діяча Романа Шухевича.

Таку позицію озвучили в Інституті національної пам’яті Польщі через те, що, на думку його фахівців, Шухевич причетний до геноциду польського цивільного населення.

– Командир УПА відповідальний за геноцид польських мирних мешканців, – заявили в Інституті національної пам’яті Польщі.

На їхню думку, факт привласнення його імені стадіону і прославляння діяча в Україні ображає пам’ять польських, єврейських і українських жертв українських націоналістів ОУН УПА.

Перейменування стадіону в Тернополі

Тернопільська міськрада на сесії 5 березня перейменувала міський стадіон і присвоїла йому ім’я Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

Це рішення засудило Посольство Ізраїлю в Україні і вимагало його скасувати.

Джерело: Institute of National Remembrance