Захват кинорынка: как стриминговые сервисы адаптируются к новым условиям

2020 год стал переломным во всех сферах. Кинотеатры буквально пережили кризис за период карантина, и очевидной стала важность работы онлайн-платформ. Однако адаптация украинских ОТТ-сервисов к новым условиям должна быть быстрой, чтобы предшествовать крупным игрокам.

Например, американский Disney +, который за 14 месяцев набрал рекордное количество подписчиков — 95 млн, совсем скоро может появиться и в Украине. Поэтому украинские онлайн-кинотеатры пытаются предложить зрителям больше, чтобы закрепить свои позиции на рынке.

Национальные сервисы уже активно включились в гонку с мировыми гигантами за внимание зрителя. Так, SWEET.TV договорился с крупнейшими голливудскими киностудиями, что будет за свой счет дублировать на украинский язык фильмы, которые ранее были доступны только на русском или в некачественной озвучке.

Если точнее, то SWEET.TV за свой счет создает профессиональный украиноязычный дубляж для фильмов, выпущенных до 2006 года. Причина в том, что только с 2006 года вступила в силу норма, обязывающая дублировать на украинский язык ленты, что выходят в кинопрокат.

Поэтому киноклассику, выпущенную на экраны до 2006 года, обычно можно было просматривать или на языке оригинала, или с русским дубляжом. Чтобы исправить ситуацию, был запущен проект Hollywood на украинском, призванный предоставить украинцам доступ к фильмам в хорошем качестве дубляжа и на родном языке.

Что интересно, в Украине русский перевод к лентам не покупается у россиян, а лицензируется через американских мейджоров-владельцев киноконтента. Обычно это международные киностудии, обладающие правами на популярные киносериалы и фильмы, такие как Игра Престолов от HBO.

— Сделать качественный украиноязычный дубляж и разместить затем фильм на платформе онлайн-кинотеатра невозможно без прямого контракта с правообладателем и дальнейшего лицензирования в производителя контента. Поэтому специально, чтобы дублировать голливудские ленты на украинском, мы заключили прямые договоры с Disney, Paramount, Universal, Sony и другими голливудскими киностудиями. Этот проект имеет чистую социальную миссию, ведь права на новую дорожку затем передаются киностудии, — говорит директор SWEET.TV Александр Резунов.

Свободный доступ к качественному лицензионному контенту — то, что интересует потенциальную аудиторию. Производство собственного оригинального продукта и локализация международного лишь увеличивает шансы на получение благосклонности зрителя.

Именно поэтому украинские стриминговые сервисы должны искать новые пути для повышения конкурентоспособности на кинорынке. Так, в гонку завоевания украинского зрителя уже вступил Netflix, который летом 2020 года заключил договор с несколькими студиями по дублированию украинского контента.

Справка:

Netflix — американский сервис потокового видео, являющийся крупнейшим в мире онлайн-кинотеатром с более 200 млн платных подписчиков по состоянию на первую половину 2021 года. В 2020 году потратил более $17 млрд на создание собственного контента и планирует потратить $19 млрд в 2021 году.

SWEET.TV — украинский онлайн-кинотеатр с фокусом на украиноязычный и отечественный контент. Является вторым OTT-сервисом по количеству пользователей в Украине после MEGOGO. Предлагает интернет-телевидение (260+ телеканалов в HD, Full HD и 4K) с возможностью записи телеэфира до семи дней, 10 000+ фильмов и сериалов.

OTT — способ предоставления медиа-услуг через интернет напрямую от владельца контента до конечного потребителя.

Губка Боб заговорил на украинском

В ноябре на стриминговой платформе Netflix вышел первый мультфильм, дублированный на украинском языке — Губка Боб: Побег Губки.

До этого на сервисе были только фильмы с украинскими субтитрами.