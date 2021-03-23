Захоплення кіноринку: як стрімінгові сервіси адаптуються до нових умов

2020 рік став переломним у всіх сферах. Кінотеатри буквально пережили кризу за період карантину, і очевидною стала важливість роботи онлайн-платформ. Проте адаптація українських ОТТ-сервісів до нових умов повинна бути швидкою, щоб передувати великим гравцям.

Наприклад, американський Disney +, який за 14 місяців набрав рекордну кількість підписників — 95 млн, зовсім скоро може з’явитись і в Україні. Через це українські онлайн-кінотеатри намагаються запропонувати глядачам більше, щоб закріпити свої позиції на ринку.

Національні сервіси вже активно увімкнулись у перегони зі світовими гігантами за увагу глядача. Так, SWEET.TV домовився з найбільшими голлівудськими кіностудіями, що буде власним коштом дублювати українською кінострічки, які раніше були доступні лише російською чи мали неякісну озвучку.

Якщо точніше, то SWEET.TV власним коштом створює професійний україномовний дубляж для фільмів, випущених до 2006 року. Причина у тому, що тільки з 2006 набула чинності норма, яка зобов’язала дублювати українською стрічки, що виходять у кінопрокат.

Тому кінокласику, випущену на екрани до 2006 року, зазвичай можна було переглядати або мовою оригіналу, або з російським дубляжем. Щоб виправити ситуацію, було запущено проект Hollywood українською, покликаний надати українцям доступ до фільмів у хорошій якості дубляжу та рідною мовою.

Що цікаво, в Україні російський переклад до стрічок не купують у росіян, а ліцензують через американських мейджорів-власників кіноконтенту. Зазвичай це міжнародні кіностудії, що мають права на популярні кіносеріали та фільми, як-от Гра Престолів від HBO.

– Зробити якісний україномовний дубляж та розмістити потім фільм на платформі онлайн-кінотеатру неможливо без прямого контракту з правовласником та подальшого ліцензування у виробника контенту. Тож спеціально, щоб дублювати голлівудські стрічки українською, ми уклали прямі договори з Disney, Paramount, Universal, Sony та іншими голлівудськими кіностудіями. Цей проект має чисту соціальну місію, адже права на нову аудіодоріжку потім передаються кіностудії, — каже директор SWEET.TV Олександр Резунов.

Вільний доступ до якісного ліцензійного контенту — те, що цікавить потенційну аудиторію. Виробництво власного оригінального продукту та локалізація міжнародного лише збільшує шанси на здобуття прихильності глядача.

Саме тому українські стрімінгові сервіси повинні шукати нові шляхи задля підвищення конкурентоспроможності на кіноринку. Так, у перегони за завоювання українського глядача уже вступив Netflix, який влітку 2020 року уклав договір з кількома студіями щодо дублювання українського контенту.

Довідка:

Netflix – американський сервіс потокового відео, що є найбільшим у світі онлайн-кінотеатром з понад 200 млн платних підписників станом на першу половину 2021 року. У 2020 році витратив понад $17 млрд на створення власного контенту, та планує витратити $19 млрд у 2021 році.

SWEET.TV – український онлайн-кінотеатр з фокусом на україномовний та вітчизняний контент. Є другим OTT-сервісом за кількістю користувачів в Україні після MEGOGO. Пропонує інтернет-телебачення (260+ телеканалів у HD, Full HD та 4K) з можливістю запису телеефіру до семи днів, 10 000+ фільмів та серіалів.

OTT – спосіб надання медіа-послуг через інтернет напряму від власника контенту до кінцевого споживача.

Губка Боб заговорив українською

У листопаді на стрімінговій платформі Netflix вийшов перший мультфільм, дубльований українською мовою – Губка Боб: Втеча Губки.

До цього на сервісі були тільки фільми з українськими субтитрами.