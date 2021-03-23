Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины от 23 марта 2021 года О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Решением СНБО Украины внесен ряд изменений и дополнений в перечни лиц, в отношении которых ранее были введены санкции.

— Совет национальной безопасности и обороны Украины решил поддержать внесенные Кабмином и СБУ предложения по применению, отмене и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры, — говорится на сайте Офиса президента.

Санкции вводятся против 26 человек, связанных с Российской Федерацией.

Санкції проти 26 осіб

Санкции предусматривают в том числе блокирование активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться имуществом, которое ему принадлежит.

Санкции против Януковича

19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел новые санкции против ряда экс-чиновников, в частности, против бывшего президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что указанные лица в настоящее время на 99% являются гражданами Российской Федерации.