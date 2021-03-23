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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про нові санкції

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО України від 23 березня 2021 роки Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Володимир Зеленський

Своїм рішенням РНБО ввела низку змін і доповнень до переліків осіб, щодо яких раніше були запроваджені санкції.

– Рада національної безпеки і оборони України вирішила підтримати внесені Кабміном і СБУ пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, – йдеться на сайті Офісу президента.

Санкції вводяться проти 26 осіб, які пов’язані з Російською Федерацією.

Санкції проти 26 осіб

Санкції передбачають зокрема блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися майном, яке їй належить.

Санкції проти Януковича

19 березня Рада національної безпеки та оборони ввела нові санкції проти низки екс-високопосадовців, зокрема проти колишнього президента Віктора Януковича та прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що вказані особи наразі на 99% є громадянами Російської Федерації.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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