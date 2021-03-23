Зеленський ввів у дію рішення РНБО про нові санкції

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО України від 23 березня 2021 роки Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Своїм рішенням РНБО ввела низку змін і доповнень до переліків осіб, щодо яких раніше були запроваджені санкції.

– Рада національної безпеки і оборони України вирішила підтримати внесені Кабміном і СБУ пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, – йдеться на сайті Офісу президента.

Санкції вводяться проти 26 осіб, які пов’язані з Російською Федерацією.

Санкції проти 26 осіб

Санкції передбачають зокрема блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися майном, яке їй належить.

Санкції проти Януковича

19 березня Рада національної безпеки та оборони ввела нові санкції проти низки екс-високопосадовців, зокрема проти колишнього президента Віктора Януковича та прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що вказані особи наразі на 99% є громадянами Російської Федерації.