Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год указал сумму в 940 тыс. 385 грн.

Заработная плата министра образования составляет 923 612 грн и гонорары — 16 773 грн.

Его мать Людмила Шкарлет задекларировала за прошлый год доходов на сумму 68 275 грн.

Также Шкарлет указал в декларации средства на банковских счетах в сумме 113 222 грн, а также 80 тыс. грн и $50 тыс. наличных средств. На банковских счетах матери насчитывается 8 209 грн и $200, а также 10 тыс. грн, $ 95 тыс. и €65 тыс. наличных средств.

В собственности Шкарлета есть квартира в Черновцах площадью 76.9 м², а у матери — квартира в Киеве площадью 60,1 м².

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Также министр имеет два автомобиля: Mitsubishi Pajero Wagon 2013 выпуска и Toyota Land Cruiser 200 2011 выпуска.

Декларация Юлии Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель за прошлый год заработала 684 тыс. грн.

Также пресс-секретарь главы государства в начале декабря приобрела автомобиль Suzuki Vitara 2020 выпуска за 605,9 тыс. грн. Среди финансовых обязательств Мендель указала 388,9 тыс. грн кредита на авто.

Источник: Единый государственный реестр деклараций