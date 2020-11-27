В Верховной Раде 27 ноября зарегистрировали президентский законопроект №4434 о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Документ предлагает исключить из Уголовного кодекса ст. 366-1 и дополнить его новой ст. 366-2 — декларирование недостоверной информации.

Статья предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа от 42,5 тыс. до 59,5 тыс. грн, если сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму от 1 до 4 млн грн.

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Если человек не указал в документе имущество или деньги на сумму более 4 млн грн, ему грозит штраф от 59,5 тыс. до 85 тыс. грн или лишение свободы на срок до двух лет с 3-летным запретом занимать определенные должности.

За непредоставление декларации предусмотрена отдельная ответственность (ст. 366-3) — штраф от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42,5 тыс. до 59,5 тыс. грн.).

Также за эти преступления возможно наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 ч. с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Что было раньше?

27 октября Конституционный суд принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование.

Решение вызвало критику в обществе. На него также отреагировал президент страны Владимир Зеленский, он внес в Верховную Раду законопроект №4288, в котором предложил уволить судей, принявших это решение.

Также, в связи с решением КСУ, ряд дел, связанных с недостоверной информацией в декларациях, закрыли.