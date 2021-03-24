Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в електронній декларації про майно та доходи за 2020 рік вказав суму в 940 тис. 385 грн.

Заробітна плата міністра освіти становить 923 612 грн і гонорари – 16 773 грн.

Його матір Людмила Шкарлет задекларувала за минулий рік доходів на суму 68 275 грн.

Також Шкарлет вказав у декларації кошти на банківських рахунках у сумі 113 222 грн, а також 80 тис. грн та $50 тис. готівкових коштів. На банківських рахунках матері нараховується 8 209 грн та $200, а також 10 тис. грн, $95 тис. і €65 тис. готівкових коштів.

У власності Шкарлета є квартира у Чернівцях площею 76.9 м², а у матері – квартира у Києві площею 60,1 м².

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Також міністр має два автомобілі: Mitsubishi Pajero Wagon 2013 року випуску та Toyota Land Cruiser 200 2011 року випуску.

Декларація Юлії Мендель

Прес-секретар президента України Юлія Мендель за минулий рік заробила 684 тис. грн.

Також речниця глави держави на початку грудня придбала автомобіль Suzuki Vitara 2020 року випуску за 605,9 тис. грн. Серед фінансових зобов’язань Мендель вказала 388,9 тис. грн кредиту на авто.

Джерело: Єдиний державний реєстр декларацій