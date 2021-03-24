НАН прогнозирует наибольший рост случаев Covid-19 в Киеве и еще восьми областях

Регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных коронавирусом является Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев.

Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук на период с 24 марта по 6 апреля 2021 года.

В частности, прогноз показывает, что текущая волна пандемии Covid-19 будет нарастать и дальше.

— Украина, к сожалению, относится к группе европейских стран с наибольшим ростом, в которую входят также Польша и Германия, — отмечают в НАНУ.

По данным ученых, медленным является рост количества новых больных в других странах-соседях (Молдавии, Румынии и Венгрии), но у них тренд тоже демонстрирует рост.

В то же время в масштабах мира для Индии и Бразилии характерен тренд, который растет гораздо стремительнее, чем в Украине или Польше.

Прогноз заболеваемости в Украине

В начале апреля в Украине в среднем может быть до 20 тыс. новых случаев коронавируса.

По мнению ученых из НАН, среднее количество новых случаев коронавируса равно 16 217 (Prophet) и 15 063 (SEIR-U) в течение недели 24-30 марта 2021 года и 19 759 (SEIR-U) в течение недели 31 марта — 6 апреля 2021.