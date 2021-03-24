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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

НАН прогнозує найбільше зростання випадків Covid-19 у Києві та ще восьми областях

Регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих коронавірусом є Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ.

коронавірус в україні

Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук на період з 24 березня до 6 квітня 2021 року.

Зокрема, прогноз демонструє, що поточна хвиля пандемії Covid-19 наростатиме й далі.

– Україна, на жаль, належить до групи європейських країн із найбільшим зростанням, до якої входять також Польща та Німеччина, – наголошують в НАНУ.

За даними вчених, повільнішим є зростання кількості нових хворих в інших країнах-сусідах (Молдові, Румунії та Угорщині), але у них тренд теж демонструє зростання.

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Водночас в масштабах світу для Індії та Бразилії характерний тренд, який зростає значно стрімкіше, ніж в Україні чи Польщі.

Прогноз захворюваності в Україні

На початку квітня в Україні в середньому може бути до 20 тис. нових випадків коронавірусу.

На думку вчених з НАН, середня кількість нових випадків коронавірусу дорівнюватиме 16 217 (Prophet) і 15063 (SEIR-U) протягом тижня 24-30 березня 2021 року та 19 759 (SEIR-U) протягом тижня 31 березня – 6 квітня 2021 року.

Фото: Depositphotos

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