Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по решению СНБО о Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя.

Соответствующий указ №117/2021 глава государства подписал 24 марта. Согласно документу, выполнение указа контролирует Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Стратегия определяет меры, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Документ также определяет приоритеты Украины относительно защиты прав и свобод человека, а также основные направления экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной и оборонной безопасности.

Читайте Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях

Согласно стратегии, Украина инициирует международный переговорный процесс относительно восстановления территории государства. В частности, основываясь на положениях Будапештского меморандума, согласно которому после отказа от ядерного оружия Украине гарантировали безопасность.

Санкции СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по решению СНБО о введении новых санкций. Санкции СНБО вводят против 26 человек, связанных с Россией.

Этим лицам заблокируют активы, в частности у них будет ограниченное право распоряжаться собственным имуществом. Ранее СНБО также ввел санкции против ряда экс-политиков Украины, в частности против бывшего президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова.