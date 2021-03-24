Зеленський затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Криму

Президент України Володимир Зеленський підписав указ за рішенням РНБО щодо Стратегії деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя.

Відповідний указ №117/2021 глава держави підписав 24 березня. Згідно з документом, виконання указу контролює Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Стратегія визначає заходи, спрямовані на відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Документ також визначає пріоритети України щодо захисту прав і свобод людини, а також основні напрямки економічної, соціальної, гуманітарної, екологічної, інформаційної та оборонної безпеки.

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Згідно зі стратегією, Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо відновлення території держави. Зокрема, ґрунтуючись на положеннях Будапештського меморандуму, згідно з яким після відмови від ядерної зброї Україні гарантували безпеку.

Санкції РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ за рішенням РНБО щодо запровадження нових санкцій. Санкції РНБО вводять проти 26 осіб, пов’язаних з Росією.

Цим особам заблокують активи, зокрема у них буде обмежене право розпоряджатися власним майном. Раніше РНБО також ввела санкції проти низки екс-політиків України, зокрема проти колишнього президента Віктора Януковича та прем’єр-міністра Миколи Азарова.