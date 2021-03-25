11 марта 2021 в рамках Всеукраинского Форума Украина 30. Культура. Медиа. Туризм состоялась четвертая сессия на тему: Пиратство и защита авторских прав.

Она состояла из пресс-конференции и панельной дискуссии, которую модерировал Вячеслав Миенко, медиаюрист, руководитель Инициативы Чистое небо.

За последние три года было достигнуто немало результатов в борьбе с пиратством, но цель — покинуть Список 301.

Результативная работа сейчас и выход из Списка 301 как цель на будущее

Вячеслав Миенко напомнил, что сейчас активную позицию в защите прав интеллектуальной собственности в Украине занимают две организации: Чистое небо, созданная в 2013 году как инициатива медиагруппы с целью защиты собственного видеоконтента в интернете и развития легального потребления контента, а также — Украинская Антипиратская Ассоциация (УАПА), которая представляет международных мейджеров.

Одним из основных на пути борьбы с пиратством был 2016, когда Чистое небо заключило меморандум с Национальной полицией Украины и началось конструктивное сотрудничество с правоохранительными органами.

В 2017, при участии Чистого неба, были внесены изменения в законодательство, регулирующее авторские права в Украине.

Была усилена статья 176 Уголовного кодекса Украины, в частности, добавлен новый состав преступления — финансирование пиратства.

В 2020 году наконец было возбуждено первое уголовное дело по финансированию пиратства, то есть норма закона получила практику применения.

В том же 2017 году были инициированы изменения в закон об авторских и смежных правах, предусматривающие процедуру блокировки нелегального контента в интернете с привлечением адвокатов, хостинг-провайдеров и владельцев онлайн-ресурсов — по аналогии с notice-and-takedown процедурой, принятой в США.

К сожалению, широкого применения эта процедура пока не нашла. Также в 2017 году был создан ресурс blacklists.org.ua для рекламодателей: на нем публично перечислены ресурсы, к которым есть претензии у правообладателей.

По словам Вячеслава, крупные рекламодатели действительно перестали размещать рекламу на этих сайтах.

Кроме этого, за последние три года Чистое небо выявило около 10 тыс. нарушителей права интеллектуальной собственности, подано сотни заявлений о возбуждении уголовных дел, из которых на данный момент на стадии досудебного следствия — около 250 производств.

Вынесено более 40 приговоров по привлечению правонарушителей к ответственности.

1,5 млн ссылок на нелегальный контент удалено из поисковой выдачи Google и более 2 млн — с VOD-сервисов.

Было подано около 70 жалоб в платежные системы Visa и Mastercard, что влияет на финансирование ресурсов, которые распространяют нелегальный контент.

Постоянно проводится мониторинг размещения нелегального контента и рекламы на нем.

Несмотря на достижения в сфере борьбы с пиратством, Международный альянс интеллектуальной собственности продолжает делать неутешительные выводы по защите прав интеллектуальной собственности в Украине, что, по мнению Вячеслава, в целом отражает реальное положение вещей в стране.

Постоянное присутствие Украины в Специальном отчете 301 Торгового представителя США, где представлены торговые партнеры этой страны, говорит о недостаточном уровне защиты прав интеллектуальной собственности в Украине. Это является еще одним подтверждением, что впереди много работы.

В рекомендациях международных экспертов отмечается необходимость увеличить участие государственных органов в защите, в частности, усилить уголовное преследование за онлайн-нарушения, создать отдельное подразделение по защите прав интеллектуальной собственности в рамках Офиса Генерального прокурора, а также сформировать специализированную группу экспертов по борьбе с преступлениями в этой сфере.

Также аудиовизуальная индустрия предлагает еще некоторые правки в Уголовный кодекс, в частности, убрать из части первой статьи 176 материальный состав преступления с целью упрощения и ускорения рассмотрения дел.

Вопросы защиты прав интеллектуальной собственности — в топ-приоритете правительства

Александр Романишин, заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассказал о направлениях работы относительно защиты интеллектуальной собственности.

— Вопрос интеллектуальной собственности является важным аспектом как для внутренних потребностей страны, так и в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также диалога Украина-США. В Списке 301 мы пока находимся в невыгодной позиции, и один из приоритетов Украины — выход из данного списка. Направления работы, которые предусматриваются для этого: борьба с нелицензионным программным обеспечением, борьба с пиратством, а также выплата роялти, — отметил Александр.

Также Романишин рассказал о совместном соглашении между Минэкономики и WIPO в борьбе с пиратством.

— В сентябре прошлого года между Всемирной организацией прав интеллектуальной собственности (WIPO) и Минэкономики подписан меморандум об обмене базами данных по пиратскому контенту. Мы считаем, что это станет толчком для того, чтобы рекламодатели прекращали финансирование сайтов, которые размещают нелегальный контент, — отметил Романишин.

Александр Романишин также прокомментировал вопрос об инспекторах по интеллектуальной собственности и работу над законодательными изменениями.

— Инспекторов недостаточно, мы должны увеличивать их количество, но это упирается в вопрос бюджета. Что касается законодательных изменений — работа у нас идет постоянно. Есть законопроект Об авторских и смежных правах, в котором предусмотрен блок о защите интеллектуальной собственности, он еще на стадии доработки. Мы открыты для любых полезных инициатив и предложений в этом направлении, — отметил Романишин.

Вопрос национальной безопасности

Николай Фаенгольд, и.о. руководителя дивизиона StarLight Pay TV & Digital медиагруппы StarLightMedia, заместитель руководителя Инициативы Чистое небо, предложил не использовать относительно нарушения прав интеллектуальной собственности романтичное слово пиратство, а заменить его на кражу — по сути.

Легкость создания подделки аудиовизуального контента негативно влияет на развитие индустрии.

Организациям, которые защищают авторские права, нужно идти за деньгами (подход follow the money) и сделать так, чтобы этот бизнес был нерентабельным, некомфортным для вора.

Несколько лет назад Чистое небо пошло по этому пути и начало работать с платежными системами, есть примеры блокирования платежей на нелегальные ресурсы, но это довольно долгий процесс.

Механизм быстрого блокирования нелегально размещенного контента пока не действует, правообладатели и власти работают над тем, чтобы этот процесс стал более оперативным.

Николай обратил внимание на то, что в последние годы изменился ракурс, с которого правообладатели смотрят на нелегальное размещение контента.

Если раньше они смотрели на это, как на недополученный доход, то теперь — как на вопрос национальной безопасности. Многие пиратские сайты, которые находит украинский зритель на Smart-TV сегодня, “вещают” из России и не исключено, что завтра вместо рекламы онлайн-казино зритель увидит анти-украинские ролики.

Более того, на сайтах-пиратах доступен запрещенный в Украине контент страны-агрессора и государству стоит обратить на это особое внимание.

Также Николай Фаенгольд отметил, что за годы работы с киберполицией правообладатели убедились, что правоохранители быстро реагируют на запросы, отстаивают интересы производителей, авторов, и можем надеяться, что государство воплотит быстрый алгоритм блокировки доступа к нелегальному контенту.

Резюмируя, участники сессии согласились, что стоит объединяться и сесть за стол переговоров для конструктивного диалога и защиты прав творцов.

Видеозапись пресс-конференции и панельной дискуссии

Источник: Инициатива Чистое небо