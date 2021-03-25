11 березня 2021 року у рамках Всеукраїнського Форуму ‎Україна 30. Культура. Медіа. Туризм відбулася четверта сесія на тему: Піратство та захист авторських прав.

Вона складалася з прес-конференції та панельної дискусії, яку модерував В’ячеслав Мієнко, медіаюрист, керівник Ініціативи Чисте небо.

За останні три роки було здобуто чимало результатів у боротьбі з піратством, але мета — залишити Список 301.

Результативна робота зараз та вихід зі Списку 301 як ціль на майбутнє

В’ячеслав Мієнко нагадав, що наразі найактивнішу позицію у захисті прав інтелектуальної власності в Україні займають дві організації: ‎Чисте небо, що створена у 2013 році як ініціатива медіагруп з метою захисту відеоконтенту в інтернеті і розвитку легального споживання контенту, а також — Українська Антипіратська Асоціація (УАПА), яка представляє міжнародних мейджерів.

Одним із визначальних на шляху боротьби з піратством був 2016 рік, коли Чисте небо уклало меморандум с Національною поліцією України і почалося конструктивне співробітництво з правоохоронними органами.

У 2017, за участі Чистого неба, були внесені зміни до законодавства, що регулює авторські права в Україні.

Була посилена стаття 176 Кримінального кодексу України, зокрема, додано новий склад злочину — фінансування піратства.

У 2020 році нарешті була порушена перша кримінальна справа з фінансування піратства, тобто норма закону набула практики застосування.

У тому ж 2017 році були ініційовані зміни до закону про авторські і суміжні права, що передбачали процедуру блокування нелегального контенту в інтернеті із залученням адвокатів, хостинг-провайдерів та власників онлайн-ресурсів — за аналогією із notice-and-takedown процедурою, прийнятою у США.

На жаль, широкого застосування ця процедура поки що не знайшла. Також у 2017 році був створений ресурс blacklists.org.ua для рекламодавців: на ньому публічно перелічені ресурси, до яких є претензії у правовласників.

За словами В’ячеслава, великі рекламодавці дійсно перестали розміщувати рекламу на цих сайтах.

Окрім цього, за останні три роки ‎Чисте небо виявило близько 10 тис. порушників права інтелектуальної власності, подано сотні заяв про порушення кримінальних справ, з яких на даний момент на стадії досудового слідства — близько 250 проваджень.

Винесено понад 40 вироків щодо притягнення правопорушників до відповідальності.

1,5 млн посилань на нелегальний контент видалено з пошукової видачі Google і більше 2 млн — з VOD-сервісів.

Було подано близько 70 скарг до платіжних систем Visa та Mastercard, що впливає на фінансування ресурсів, які поширюють нелегальний контент.

Постійно проводиться моніторинг розміщення нелегального контенту і реклами на ньому.

Незважаючи на досягнення у сфері боротьби з піратством, Міжнародний альянс з інтелектуальної власності продовжує надавати невтішні висновки щодо захисту прав інтелектуальної власності в Україні, що, на думку В’ячеслава, в цілому відображає реальний стан речей у країні.

Постійна присутність України у Спеціальному Звіті 301 Торговельного представника США, де представлені торговельні партнери цієї країни, говорить про недостатній рівень захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Це є ще одним підтвердженням, що попереду багато роботи.

У рекомендаціях міжнародних експертів зазначається необхідність збільшити участь державних органів у захисті, зокрема, посилити кримінальне переслідування за онлайн-порушення, створити окремий підрозділ із захисту прав інтелектуальної власності в рамках Офісу Генерального прокурора, а також сформувати спеціалізовану групу експертів з боротьби зі злочинами у цій сфері.

Також аудіовізуальна індустрія пропонує ще деякі правки у Кримінальний кодекс, зокрема, прибрати з частини першої Статті 176 матеріальний склад злочину з метою спрощення та пришвидшення розгляду справ.

Питання захисту прав інтелектуальної власності — у топ-пріоритеті уряду

Олександр Романішин, заступник міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України розповів про напрямки роботи щодо захисту інтелектуальної власності.

– Питання інтелектуальної власності є важливим аспектом як для внутрішніх потреб країни, так і в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також діалогу Україна-США. У Списку 301 ми, поки що, перебуваємо в невигідній позиції, і один з пріоритетів України — вихід з даного списку. Напрямки роботи, які передбачаються для цього: боротьба з неліцензійними програмними забезпеченнями, боротьба з піратством, а також виплата роялті, – зазначив Олександр.

Також Романішин розповів про спільну угоду між Мінекономіки і WIPO в боротьбі з піратством.

– У вересні минулого року між Всесвітньою організацією прав інтелектуальною власності (WIPO) і Мінекономіки підписаний меморандум про обмін базами даних щодо піратського контенту. Ми вважаємо, що це стане поштовхом для того, аби рекламодавці припиняли фінансування сайтів, які розміщують нелегальний контент, – повідомив Романішин.

Пан Романішин також прокоментував питання щодо інспекторів з інтелектуальної власності та роботу над законодавчими змінами:

– Інспекторів недостатньо, ми маємо збільшувати їхню кількість, але це впирається в питання бюджету. Щодо законодавчих змін — робота у нас іде постійно. Є законопроект ‎Про авторські та суміжні права, в якому передбачено блок про захист інтелектуальної власності, він наразі доробляється. Ми відкриті до будь-яких корисних ініціатив та пропозицій в цьому напрямку, – зазначив Романішин.

Питання національної безпеки

Микола Фаєнгольд, в.о. керівника дивізіону StarLight Pay TV & Digital медіагрупи StarLightMedia, заступник керівника Ініціативи Чисте небо, запропонував не використовувати щодо порушення прав інтелектуальної власності ‎романтичне слово ‎піратство, а замінити його на ‎крадіжку — по суті.

Легкість створення підробки аудіовізуального контенту негативно впливає на розвиток індустрії.

Організаціям, які захищають авторські права, потрібно йти за грошима (підхід follow the money) і зробити так, щоб цей бізнес був нерентабельним, некомфортним для крадія.

Кілька років тому Чисте небо пішло цим шляхом і почало працювати із платіжними системами, є приклади блокування платежів на нелегальні ресурси, але це доволі довгий процес.

Механізм швидкого блокування нелегально розміщеного контенту наразі не діє, правовласники і влада працюють над тим, щоб цей процес став більш оперативним.

Микола звернув увагу на те, що в останні роки змінився ракурс, з якого правовласники дивляться на нелегальне розміщення контенту. Якщо раніше вони дивилися на це, як на недоотриманий дохід, то тепер — як на питання національної безпеки.

Багато піратських сайтів, які знаходить український глядач на Smart-TV сьогодні, “мовлять‎” із Росії й не виключено, що завтра замість реклами онлайн-казино глядач побачить анти-українські ролики.

Більше того, на сайтах-піратах доступний заборонений в Україні контент країни-агресора і державі варто звернути на це особливу увагу.

Також Микола Фаєнгольд відмітив, що за роки роботи з Кіберполіцією правовласники впевнилися, що правоохоронці швидко реагують на запити, відстоюють інтереси виробників, авторів, і можемо сподіватися, що держава втілить швидкий алгоритм блокування доступу до нелегального контенту.

Резюмуючи, учасники сесії погодилися, що варто об’єднуватися і сісти за стіл переговорів для конструктивного діалогу задля захисту прав творців.

Відеозапис прес-конференції та панельної дискусії

Джерело: Ініціатива Чисте небо