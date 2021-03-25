Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.
На четверг, 25 марта, НБУ установил курс 27,87 грн/1$.
Незначительное повышение цены на евро, по курсу на 25 марта, составляет 32,94 грн/1€.
По сравнению со вчерашним днем, цена на российский рубль немного повысилась, а на польский злотый, наоборот, снизилась.
Курс валют в Украине от НБУ на 25.03:
- $1 – 27,87 грн;
- €1 – 32,94 грн;
- 1 польский злотый – 7,11 грн;
- 10 российских рублей – 3,66 грн.
$650 млрд МВФ на восстановление экономики
24 марта в МВФ сообщили о намерениях выделить $650 млрд на помощь для восстановления мировой экономики в результате пандемии.
Это сможет увеличить ликвидность мировой экономической системы путем увеличения резервов 190 стран-членов. Официальное предложение директор МВФ планирует подать до июня.
Подробнее о выделении $650 млрд МВФ на восстановление экономики читайте в материале Фактов ICTV.