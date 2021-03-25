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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Тетяна Забожко |

Евро и доллар подорожали: курс валют на 25 марта

Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.

Курс долара, гривня долар

На четверг, 25 марта, НБУ установил курс 27,87 грн/1$.

Незначительное повышение цены на евро, по курсу на 25 марта, составляет 32,94 грн/1€.

По сравнению со вчерашним днем, цена на российский рубль немного повысилась, а на польский злотый, наоборот, снизилась.

Курс валют в Украине от НБУ на 25.03:

  • $1 – 27,87 грн;
  • €1 – 32,94 грн;
  • 1 польский злотый – 7,11 грн;
  • 10 российских рублей – 3,66 грн.

курс валют на 25 березня

$650 млрд МВФ на восстановление экономики

24 марта в МВФ сообщили о намерениях выделить $650 млрд на помощь для восстановления мировой экономики в результате пандемии.

Это сможет увеличить ликвидность мировой экономической системы путем увеличения резервов 190 стран-членов. Официальное предложение директор МВФ планирует подать до июня.

Подробнее о выделении $650 млрд МВФ на восстановление экономики читайте в материале Фактов ICTV.

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