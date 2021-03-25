Національний банк України підвищив курс євро й долара до гривні.
На четвер, 25 березня, НБУ встановив курс 27,87 грн/1$.
Незначне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 25 березня, становить 32,94 грн/1€.
Порівняно з вчорашнім днем, ціна на російський рубль трішки підвищилася, а на польський злотий, навпаки, знизилася.
Курс валют в Україні від НБУ на 25.03:
- $1 – 27,87 грн;
- €1 – 32,94 грн;
- 1 польський злотий – 7,11 грн;
- 10 російських рублів – 3,66 грн.
$650 млрд МВФ на відновлення економіки
24 березня у МВФ повідомили про наміри виділити $650 млрд на допомогу для відновлення світової економіки внаслідок пандемії.
Така допомога зможе збільшити ліквідність світової економічної системи шляхом збільшення резервів 190 країн-членів. Офіційну пропозицію директор МВФ планує подати до червня.
Детальніше про виділення $650 млрд МВФ на відновлення економіки читайте в матеріалі Фактів ICTV.