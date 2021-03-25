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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Тетяна Забожко |

Євро й долар здорожчали: курс валют на 25 березня

Національний банк України підвищив курс євро й долара до гривні.

Курс долара, гривня долар

На четвер, 25 березня, НБУ встановив курс 27,87 грн/1$.

Незначне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 25 березня, становить 32,94 грн/1€.

Порівняно з вчорашнім днем, ціна на російський рубль трішки підвищилася, а на польський злотий, навпаки, знизилася.

Курс валют в Україні від НБУ на 25.03:

  • $1 – 27,87 грн;
  • €1 – 32,94 грн;
  • 1 польський злотий – 7,11 грн;
  • 10 російських рублів – 3,66 грн.

курс валют на 25 березня

$650 млрд МВФ на відновлення економіки

24 березня у МВФ повідомили про наміри виділити $650 млрд на допомогу для відновлення світової економіки внаслідок пандемії.

Така допомога зможе збільшити ліквідність світової економічної системи шляхом збільшення резервів 190 країн-членів. Офіційну пропозицію директор МВФ планує подати до червня.

Детальніше про виділення $650 млрд МВФ на відновлення економіки читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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