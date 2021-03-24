МВФ планує виділити $650 млрд на відновлення світової економіки

МВФ обговорює виділення коштів на суму $650 млрд на допомогу для відновлення світової економіки внаслідок пандемії.

За словами директора МВФ Кристаліни Георгієвої, такий випуск спеціальних прав запозичення (СПЗ) забезпечить довготривалу потребу світової економіки у резервах, що зможе допомогти усім країнам-членам МВФ та підтримати світову економіку на шляху відновлення.

Така допомога зможе збільшити ліквідність світової економічної системи шляхом збільшення резервів 190 країн-членів. Офіційну пропозицію директор планує подати до червня.

Співробітники МВФ розроблять нові заходи для підвищення прозорості та підзвітності у використанні СПЗ під час збереження резервних активів.

Паралельно співробітники також вивчать варіанти перерозподілу СПЗ для членів з сильним фінансовим становищем на підтримку вразливих країн та країн з низьким рівнем доходу.

У разі схвалення, новий розподіл СПЗ додасть країнам прямого збільшення ліквідності без збільшення боргового тягаря. Це також вивільнило б необхідні ресурси для країн-членів, щоб допомогти в боротьбі з пандемією, зокрема для підтримки програм вакцинації та інших невідкладних заходів.

Транш від МВФ для України

Україна залишається без підтримки МВФ. Місія Фонду завершила свою роботу 13 лютого, однак прогресу в питанні надання наступного траншу так і не досягли.

Влада робить все можливе, щоб повернути місію МВФ в Україну та отримати черговий транш, попри запевнення, що ми поки можемо протриматися.

Що необхідно зробити Україні й чи реально виконати умови МВФ найближчим часом, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: МВФ