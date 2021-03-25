Заочный арест Януковича остается в силе – решение апелляционного суда

25 марта Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляции адвокатов на решение Печерского райсуда Киева от 4 мая 2020 года об избрании меры пресечения Виктору Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию Украины с целью захвата власти.

В ходе судебного заседания сторона обвинения не нашла процессуальных нарушений со стороны следствия, о чем заявляли адвокаты.

Полный тест постановления суда будет обнародован 30 марта.

Теперь Украина имеет право начать процедуру экстрадиции Януковича и обратиться в суд за разрешением на специальное досудебное расследование (in absentia).

4 мая 2020 года Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения экс-президенту Виктору Януковичу в виде заочного ареста в деле о захвате власти.

С ноября 2017 года Офис генпрокурора расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 109 УКУ – Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Речь идет об обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины.