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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Заочний арешт Януковича залишається в силі – рішення апеляційного суду

25 березня Київський апеляційний суд не задовольнив апеляцію адвокатів на рішення Печерського райсуду Києва від 4 травня 2020 року щодо обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу у вигляді заочного арешту в справі про зміни до Конституції України з метою захоплення влади.

Виктор Янукович

В ході судового засідання сторона обвинувачення не знайшла процесуальних порушень з боку слідства, про заявляли адвокати.

Повний тест постанови суду оприлюднять 30 березня.

Тепер Україна має право розпочати процедуру екстрадиції Януковича та звернутися до суду за дозволом на спеціальне досудове розслідування (in absentia).

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4 травня 2020 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід екс-президенту Віктору Януковичу у вигляді заочного арешту у справі про захоплення влади.

З листопада 2017 року Офіс генпрокурора розслідує кримінальну справу, порушену за ч. 1 ст. 109 ККУ – Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Йдеться про обставини захоплення Януковичем у вересні-жовтні 2010 року державної влади шляхом вчинення дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу його владних повноважень як президента України.

Фото: Dreamstime

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