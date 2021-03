Послы Европейского Союза продлили санкции против Виктора Януковича и семи лиц из его окружения еще на полгода.

Также послы согласовали продление санкций против 48 субъектов хозяйствования и 177 человек, которые обвиняются в подрыве территориальной целостности Украины до 15 сентября 2021 года, сообщил журналист Рикард Джозвяк.

Он также добавил, что экс-премьер-министр Сергей Арбузов и бывший министр образования Дмитрий Табачник теперь исключены из санкционного списка.

EU ambassadors agreed to extend the sanctions on 177 ppl and 48 entities for 6 months accused of undermining the territorial integrity of #Ukraine. In a separate decision they have also prolonged sanctions on Yanukovych + 7 others. Arbuzov & Tabachnyk de-listed. #Russia #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 3, 2021