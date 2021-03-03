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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

ЕС продлил санкции против Януковича, но отменил для Табачника и Арбузова — СМИ

Послы Европейского Союза продлили санкции против Виктора Януковича и семи лиц из его окружения еще на полгода.

ЕС продлил санкции против Януковича, но отменил для Табачника и Арбузова — СМИ

Также послы согласовали продление санкций против 48 субъектов хозяйствования и 177 человек, которые обвиняются в подрыве территориальной целостности Украины до 15 сентября 2021 года, сообщил журналист Рикард Джозвяк.

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Он также добавил, что экс-премьер-министр Сергей Арбузов и бывший министр образования Дмитрий Табачник теперь исключены из санкционного списка.

Санкции против России

США сообщили о введении санкций против России за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Вашингтон публично обвинил в этом ФСБ РФ.

Санкции касаются 14 организаций, а также шести человек.

Фото: УНИАН

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