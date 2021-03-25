Зеленский ввел в действие санкции против 19 компаний, которые использовали недра Украины

Президент Украины ввел в действие решение СНБО о персональных экономических и других санкциях. Речь идет о решении от 19 марта 2021 года О состоянии дел в сфере недропользования.
Соответствующий указ №123/2021 от 25 марта опубликован на сайте главы государства.
Контроль за исполнением указа возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Указ вступает в силу со дня его публикации.
Список компаний, попавших под санкции СНБО:
Список компаній, які потрапили під санкції РНБО
Санкции против ряда недропользователей
19 марта Совет национальной безопасности и обороны вводит санкции против 19 компаний, которые используют украинские недра.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что согласно Конституции, недра принадлежат украинскому народу.
— К большому сожалению, в подавляющем большинстве при первом даже приблизительном аудите, выяснилось, что украинскому народу там принадлежит не очень много. Преимущественно это народ, который живет то ли на Виргинских островах, то ли в других государствах, которые к Украине имеют не совсем прямое отношение, — заявил Данилов 19 марта во время брифинга.