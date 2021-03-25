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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Зеленский ввел в действие санкции против 19 компаний, которые использовали недра Украины

Президент Украины ввел в действие решение СНБО о персональных экономических и других санкциях. Речь идет о решении от 19 марта 2021 года О состоянии дел в сфере недропользования.

Владимир Зеленский

Соответствующий указ №123/2021 от 25 марта опубликован на сайте главы государства.

Контроль за исполнением указа возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

Список компаний, попавших под санкции СНБО:

Список компаній, які потрапили під санкції РНБО

Санкции против ряда недропользователей

19 марта Совет национальной безопасности и обороны вводит санкции против 19 компаний, которые используют украинские недра.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что согласно Конституции, недра принадлежат украинскому народу.

— К большому сожалению, в подавляющем большинстве при первом даже приблизительном аудите, выяснилось, что украинскому народу там принадлежит не очень много. Преимущественно это народ, который живет то ли на Виргинских островах, то ли в других государствах, которые к Украине имеют не совсем прямое отношение, — заявил Данилов 19 марта во время брифинга.

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