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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Зеленський ввів у дію санкції проти 19 компаній, які користувалися надрами України

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні економічні та інших санкції. Йдеться про рішення від 19 березня 2021 року Про стан справ у сфері надрокористування.

Владимир Зеленский

Відповідний указ №123/2021 від 25 березня опубліковано на сайті глави держави.

Контроль за виконання указу покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його публікації.

Список компаній, які потрапили під санкції РНБО:

Список компаній, які потрапили під санкції РНБО

Cанкції проти низки надрокористувачів

19 березня Рада національної безпеки і оборони запроваджує санкції проти 19 компаній, які використовують українські надра.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що згідно з Конституцією, надра належать українському народу.

– На превеликий жаль, у переважній більшості під час першого навіть приблизного аудиту, з’ясувалося, що українського народу там належить не дуже багато. Переважно це народ, який мешкає чи то на Віргінських островах, чи в інших державах, які до України мають не зовсім пряме відношення, – заявив Данілов 19 березня під час брифінгу.

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