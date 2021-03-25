PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны О Стратегии военной безопасности Украины.

Володимир Зеленський

Документ определяет политику Украины в сферах обороны и военного строительства. Он предусматривает план действий, направленных на защиту от военных угроз, предоставление отпора, возвращение временно оккупированных территорий.

В Стратегии военной безопасности Украины прежде всего речь идет о привлечении дипломатических, международно-правовых и гуманитарных мероприятий, а также участие в международных операциях.

— Реализация Стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и обретение членства в НАТО, — говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Стратегия деоккупации Крыма

Накануне Владимир Зеленский также утвердил Стратегию реинтеграции и деоккупации Крыма.

Документ поможет восстановить территориальную целостность Украины. Временно оккупированные территорияи предлагается вернуть путем международного переговорного процесса.

Источник: Офис президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка