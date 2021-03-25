Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны О Стратегии военной безопасности Украины.

Документ определяет политику Украины в сферах обороны и военного строительства. Он предусматривает план действий, направленных на защиту от военных угроз, предоставление отпора, возвращение временно оккупированных территорий.

В Стратегии военной безопасности Украины прежде всего речь идет о привлечении дипломатических, международно-правовых и гуманитарных мероприятий, а также участие в международных операциях.

— Реализация Стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и обретение членства в НАТО, — говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Стратегия деоккупации Крыма

Накануне Владимир Зеленский также утвердил Стратегию реинтеграции и деоккупации Крыма.

Документ поможет восстановить территориальную целостность Украины. Временно оккупированные территорияи предлагается вернуть путем международного переговорного процесса.