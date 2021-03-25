Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони Про Стратегію воєнної безпеки України.

Документ визначає політику України у сферах оборони та військового будівництва. Він передбачає план дій, спрямованих на захист від воєнних загроз, надання відсічі, повернення тимчасово окупованих територій.

У Стратегії воєнної безпеки України передусім йдеться про залучення дипломатичних, міжнародно-правових та гуманітарних заходів, а також участь у міжнародних операціях.

– Реалізація Стратегії сприятиме інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір і набуттю членства в НАТО, – йдеться у повідомленні Офісу президента України.

Стратегія деокупації Криму

Напередодні Володимир Зеленський також затвердив Стратегію реінтеграції та деокупації Криму.

Документ допоможе відновити територіальну цілісність України. Тимчасово окуповані території пропонується повернути шляхом міжнародного переговорного процесу.