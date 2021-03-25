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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Зеленський затвердив Стратегію воєнної безпеки України

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони Про Стратегію воєнної безпеки України.

Володимир Зеленський

Документ визначає політику України у сферах оборони та військового будівництва. Він передбачає план дій, спрямованих на захист від воєнних загроз, надання відсічі, повернення тимчасово окупованих територій.

У Стратегії воєнної безпеки України передусім йдеться про залучення дипломатичних, міжнародно-правових та гуманітарних заходів, а також участь у міжнародних операціях.

– Реалізація Стратегії сприятиме інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір і набуттю членства в НАТО, – йдеться у повідомленні Офісу президента України.

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Стратегія деокупації Криму

Напередодні Володимир Зеленський також затвердив Стратегію реінтеграції та деокупації Криму.

Документ допоможе відновити територіальну цілісність України. Тимчасово окуповані території пропонується повернути шляхом міжнародного переговорного процесу.

Джерело: Офіс президента

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