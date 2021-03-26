Основы христианской этики необязательны для преподавания в школах — Шкарлет

Преподавание предмета Основы христианской этики не может быть обязательным для изучения в школах.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время онлайн-брифинга.

По его словам, согласно закону о полном общем среднем образовании, именно учебное заведение должно решать, нужно ли включать в образовательную программу один из предметов. Это может быть, к примеру, Этика, Культура добрососедства или другой курс морального направления.

В феврале этого года Министерство образования и науки утвердило образовательную программу для учеников 5-9 классов, которая является продолжением реформы Новая украинская школа. Она должна заработать с 2020 года.

В частности, учебным планом предусмотрено, что ученики 5-6 классов могут изучать предметы Этика, Культура добрососедства или другой курс морального направления. В то же время в распоряжении отмечалось, что именно учебное заведение с учетом потребностей учеников решает, стоит ли включать в образовательную программу один из этих предметов.

Сейчас курс этики в школах преподают факультативно. Для этого предмета есть несколько программ, среди которых самая популярная — Основы христианской этики.