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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Основы христианской этики необязательны для преподавания в школах — Шкарлет

Преподавание предмета Основы христианской этики не может быть обязательным для изучения в школах.

школа діти

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время онлайн-брифинга.

По его словам, согласно закону о полном общем среднем образовании, именно учебное заведение должно решать, нужно ли включать в образовательную программу один из предметов. Это может быть, к примеру, Этика, Культура добрососедства или другой курс морального направления.

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В феврале этого года Министерство образования и науки утвердило образовательную программу для учеников 5-9 классов, которая является продолжением реформы Новая украинская школа. Она должна заработать с 2020 года.

В частности, учебным планом предусмотрено, что ученики 5-6 классов могут изучать предметы Этика, Культура добрососедства или другой курс морального направления. В то же время в распоряжении отмечалось, что именно учебное заведение с учетом потребностей учеников решает, стоит ли включать в образовательную программу один из этих предметов.

Сейчас курс этики в школах преподают факультативно. Для этого предмета есть несколько программ, среди которых самая популярная — Основы христианской этики.

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