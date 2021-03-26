Основи християнської етики необов’язкові для викладання у школах – Шкарлет

Викладання предмету Основи християнської етики не може бути обов’язковим для вивчення у школах.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час онлайн-брифінгу.

За його словами, згідно з законом про повну загальну середню освіту, саме навчальний заклад повинен вирішувати, чи включати в освітню програму один з предметів. Це може бути, до прикладу, Етика, Культура добросусідства або інший курс морального спрямування.

У лютому цього року Міністерство освіти і науки затвердило освітню програму для учнів 5-9 класів, яка є продовженням реформи Нова українська школа. Вона повинна запрацювати з 2020 року.

Зокрема, навчальним планом передбачається, що учні 5-6 класів можуть вивчати предмети Етика, Культура добросусідств або інший курс морального спрямування. Водночас у розпорядженні зазначалося, що саме заклад освіти з урахуванням потреб учнів вирішує, чи варто включати до освітньої програми один з цих предметів.

Наразі курс етики в школах викладають факультативно. Для цього предмета є кілька програм, серед яких найпопулярніша – Основи християнської етики.