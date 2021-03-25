Большинству шестилеток для успешной адаптации к школьной жизни необходима игровая среда, поэтому заведения, делающие акцент на академичность и интеллект, им точно не подойдут.
Семейный и детский психолог Светлана Ройз советует при выборе школы для ребенка обратить внимание на несколько важных моментов.
Прежде всего, на то, что начальная школа – это адаптация к школьной жизни, поэтому желательно, чтобы школа была недалеко от дома, а классы — не переполнены.
Как выбрать школу для первоклассника:
- Нужно узнать, как школа справлялась с дистанционным обучением в этом году.
- Гуляют ли дети на переменах, есть ли свободный доступ к воде, выпускают ли малышей в туалет.
- Есть ли возможность познакомиться с учителем, потому что в первом классе это самый главный человек для ребенка.
- Хорошо, если в школе с 1 класса разные учителя читают предметы.
- Важно знать не о рейтингах, а есть ли социальные проекты, в которых участвует школа, и насколько включена семья в школьную жизнь.
- Какие системы внешней мотивации используются, поскольку в начальной школе нет оценок.
- Нет ли домашних заданий в первом классе (их не должно быть).
- Существует ли в младшей школе коммуникация учителя и родителей с учетом карантина. Например, есть школы, в которых используется мобильное приложение classDojo.
Школы Киева с 12 апреля начинают принимать документы на поступление в 1 класс.
Перечень документов, которые необходимо подготовить родителям будущих первоклассников, смотрите на Фактах ICTV.
Источник: Світлана Ройз