Большинству шестилеток для успешной адаптации к школьной жизни необходима игровая среда, поэтому заведения, делающие акцент на академичность и интеллект, им точно не подойдут.

Семейный и детский психолог Светлана Ройз советует при выборе школы для ребенка обратить внимание на несколько важных моментов.

Прежде всего, на то, что начальная школа – это адаптация к школьной жизни, поэтому желательно, чтобы школа была недалеко от дома, а классы — не переполнены.

Как выбрать школу для первоклассника:

Нужно узнать, как школа справлялась с дистанционным обучением в этом году.

Гуляют ли дети на переменах, есть ли свободный доступ к воде, выпускают ли малышей в туалет.

Есть ли возможность познакомиться с учителем, потому что в первом классе это самый главный человек для ребенка.

Хорошо, если в школе с 1 класса разные учителя читают предметы.

Важно знать не о рейтингах, а есть ли социальные проекты, в которых участвует школа, и насколько включена семья в школьную жизнь.

Какие системы внешней мотивации используются, поскольку в начальной школе нет оценок.

Нет ли домашних заданий в первом классе (их не должно быть).

Существует ли в младшей школе коммуникация учителя и родителей с учетом карантина. Например, есть школы, в которых используется мобильное приложение classDojo.

Школы Киева с 12 апреля начинают принимать документы на поступление в 1 класс.

Перечень документов, которые необходимо подготовить родителям будущих первоклассников, смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Світлана Ройз