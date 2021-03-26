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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Это символ свободы: Зеленский поздравил евреев с праздником Песах

Президент Владимир Зеленский поздравил евреев с праздником Песах.

Это символ свободы: Зеленский поздравил евреев с праздником Песах

На официальной странице в Twitter он отметил, что для него праздник Песах символизирует свободу.

Поздравления с Песахом Зеленский опубликовал на иврите.

— Украина — многонациональная страна. Каждый народ добавляет свои традиции в нашу общую культуру, что делает ее интересной и разнообразной.

Песах символизирует свободу. Хочу поздравить весь еврейский народ и пожелать всем процветания и мира. Счастливой Пасхи! — написал президент.

На сообщение Зеленского ответила Александра Бен Ари — первый секретарь посольства Израиля в Украине. Она взаимно поздравила президента с наступающим.

Песах 2021

Песах в 2021 году начинают праздновать вечером 27 марта, а завершают — вечером 4 апреля.

Песах — весенний праздник в память исхода евреев из Египта. Этот праздник символизирует обновление мира и освобождение человека, в этот период обретается свобода.

Подробнее о празднике Песах читайте на Фактах ICTV.

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