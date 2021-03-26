Президент Владимир Зеленский поздравил евреев с праздником Песах.

На официальной странице в Twitter он отметил, что для него праздник Песах символизирует свободу.

Поздравления с Песахом Зеленский опубликовал на иврите.

— Украина — многонациональная страна. Каждый народ добавляет свои традиции в нашу общую культуру, что делает ее интересной и разнообразной. Песах символизирует свободу. Хочу поздравить весь еврейский народ и пожелать всем процветания и мира. Счастливой Пасхи! — написал президент.

На сообщение Зеленского ответила Александра Бен Ари — первый секретарь посольства Израиля в Украине. Она взаимно поздравила президента с наступающим.

אוקראינה היא מדינה רב לאומית. כל לאום מוסיף את המסורת שלו לתרבות המשותפת שלנו, שעושה אותה מעניינת ומגוונת. בשבת חל חג הפסח שמסמל חירות. ברצוני לברך את כל העם היהודי ולאחל לכולכם שגשוג ושלום. חג פסח שמח! pic.twitter.com/NPr01N6JW1 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2021

Песах 2021

Песах в 2021 году начинают праздновать вечером 27 марта, а завершают — вечером 4 апреля.

Песах — весенний праздник в память исхода евреев из Египта. Этот праздник символизирует обновление мира и освобождение человека, в этот период обретается свобода.

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