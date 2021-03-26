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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Це символ свободи: Зеленський привітав євреїв зі святом Песах

Президент Володимир Зеленський привітав євреїв зі святом Песах.

Це символ свободи: Зеленський привітав євреїв зі святом Песах

На офіційній сторінці в Twitter він зауважив, що для нього свято Песах символізує свободу.

Привітання з Песахом Зеленський опублікував на івриті.

– Україна – багатонаціональна країна. Кожен народ додає свої традиції в нашу спільну культуру, що робить її цікавою і різноманітною.

Песах символізує свободу. Хочу привітати весь єврейський народ і побажати всім процвітання і миру. Щасливої Пасхи! – написав президент.

На допис Зеленського відповіла Александра Бен Арі – перший секретар посольства Ізраїлю в Україні. Вона взаємно привітала президента з наступаючим.

Песах 2021

Песах у 2021 році починають святкувати ввечері 27 березня, а завершують – ввечері 4 квітня.

Песах – весняне свято в пам’ять виходу євреїв з Єгипту. Це свято символізує оновлення світу і звільнення людини, у цей період знаходиться свобода.

Детальніше про свято Песах читайте на Фактах ICTV.

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