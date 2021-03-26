Президент Володимир Зеленський привітав євреїв зі святом Песах.

На офіційній сторінці в Twitter він зауважив, що для нього свято Песах символізує свободу.

Привітання з Песахом Зеленський опублікував на івриті.

– Україна – багатонаціональна країна. Кожен народ додає свої традиції в нашу спільну культуру, що робить її цікавою і різноманітною. Песах символізує свободу. Хочу привітати весь єврейський народ і побажати всім процвітання і миру. Щасливої Пасхи! – написав президент.

На допис Зеленського відповіла Александра Бен Арі – перший секретар посольства Ізраїлю в Україні. Вона взаємно привітала президента з наступаючим.

אוקראינה היא מדינה רב לאומית. כל לאום מוסיף את המסורת שלו לתרבות המשותפת שלנו, שעושה אותה מעניינת ומגוונת. בשבת חל חג הפסח שמסמל חירות. ברצוני לברך את כל העם היהודי ולאחל לכולכם שגשוג ושלום. חג פסח שמח! pic.twitter.com/NPr01N6JW1 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2021

Песах 2021

Песах у 2021 році починають святкувати ввечері 27 березня, а завершують – ввечері 4 квітня.

Песах – весняне свято в пам’ять виходу євреїв з Єгипту. Це свято символізує оновлення світу і звільнення людини, у цей період знаходиться свобода.

Детальніше про свято Песах читайте на Фактах ICTV.