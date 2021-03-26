26 марта в результате обстрела оккупантов вблизи поселка Шумы погибли четверо украинских военнослужащих. Одним из них был подполковник Коваль Сергей Васильевич.
Погибший — кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института. Всю свою жизнь он посвятил Вооруженным силам Украины. С начала российско-украинского конфликта Сергей Коваль был участником военных действий на Донбассе.
В зоне ООС он занимал позиции командира взвода разминирования, а затем командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств. Также он участвовал в миссиях миротворцев.
— Мудрым командиром и патриотом своей страны подполковник Коваль Сергей Васильевич навсегда останется в наших сердцах, — говорится в сообщении военной части, где служил погибший боец.
Потери на Донбассе
26 марта российской наемники обстреляли позиции ВСУ с запрещенного минскими договоренностями оружия. В результате вражеской атаки четверо военных погибли, еще двое получили ранения.
Украинская делегация в ТКГ созвала экстренное заседание.
Источник: Воинская часть А2641