26 марта в результате обстрела оккупантов вблизи поселка Шумы погибли четверо украинских военнослужащих. Одним из них был подполковник Коваль Сергей Васильевич.

Погибший — кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института. Всю свою жизнь он посвятил Вооруженным силам Украины. С начала российско-украинского конфликта Сергей Коваль был участником военных действий на Донбассе.

В зоне ООС он занимал позиции командира взвода разминирования, а затем командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств. Также он участвовал в миссиях миротворцев.

— Мудрым командиром и патриотом своей страны подполковник Коваль Сергей Васильевич навсегда останется в наших сердцах, — говорится в сообщении военной части, где служил погибший боец.

Потери на Донбассе

26 марта российской наемники обстреляли позиции ВСУ с запрещенного минскими договоренностями оружия. В результате вражеской атаки четверо военных погибли, еще двое получили ранения.

Украинская делегация в ТКГ созвала экстренное заседание.

Источник: Воинская часть А2641