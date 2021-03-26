Цена войны: Зеленский об обострении на Донбассе и помощи нормандской четверки

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нормандской четверке из-за обострения в Донбассе. Глава государства попросил о помощи в урегулировании.

— Цена войны — жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, — отметил Зеленский.

Также президент Украины заявил, что начальник Генштаба немедленно вылетел на место происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

— Представителям Украины в ТКГ поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров нормандского формата. В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами нормандской четверки, — подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что обострение на Донбассе продолжается с начала 2021 года.

— То, что так трудно и по крупицам восстанавливалось почти год, может разрушиться за секунду. Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня. Тогда, пожалуй, впервые за годы войны, количество обстрелов, раненых и убитых уменьшилось в десятки раз. И это не просто статистика. Это судьбы людей, — заявил гарант.

Обострение на Донбассе

На Донбассе российские наемники обстреляли украинские позиции. Это произошло недалеко от населенного пункта Шуми. Четверо бойцов ВСУ погибли, двух украинских военных ранили.

Наемники стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Украинские военные открыли огонь в ответ.