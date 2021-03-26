26 березня внаслідок обстрілу окупантів поблизу селища Шуми загинули четверо українських військовослужбовців. Одним з них був підполковник Коваль Сергій Васильович.

Загиблий – кадровий офіцер, випускник Кам’янець-Подільського військово-інженерного інституту. Все своє життя він присвятив Збройним силам України. З початку російсько-українського конфлікту Сергій Коваль був учасником воєнних дій на Донбасі.

У зоні ООС він займав позиції командира взводу розмінування, а згодом командира загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв. Також він брав участь у місіях миротворців.

– Мудрим командиром і патріотом своєї країни підполковник Коваль Сергій Васильович назавжди залишиться у наших серцях, – йдеться у повідомленні військової частини, де служив загиблий боєць.

Втрати на Донбасі

26 березня російській найманці обстріляли позиції ЗСУ з забороненої мінськими домовленостями зброї. У результаті ворожої атаки четверо військових загинули, ще двоє отримали поранення.

Українська делегація в ТКГ скликала екстрене засідання.

Джерело: Військова частина А2641