Действующий глава государства Владимир Зеленский возглавляет президентский рейтинг. Поэтому если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то его кандидатуру поддержали бы 24,7% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

В то же время за пятого президента Украины и лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко проголосовали бы 13,9% опрошенных. Еще 12,6% готовы поддержать на выборах лидера партии Оппозиционная платформа — За жизнь Юрия Бойко, а 11,8% — лидера партии Батькивщина Юлию Тимошенко.

Рейтинг доверия к украинским политикам также возглавляет Владимир Зеленский. Ему доверяют 45% украинцев, не доверяют — 52%. На втором месте Юлия Тимошенко с уровнем доверия 30% и недоверия — 67%.

Еще 25% опрошенных доверяют Петру Порошенко, не доверяют — 73%. В то же время Юрию Бойко доверяют только 23%.

Опрос проводила социологическая группа Рейтинг 23-24 марта. Опросили 2,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,0%.

В середине марта Центр Разумкова также проводил аналогичный опрос. Согласно его результатам, тогда Владимир Зеленский также возглавлял президентский рейтинг. За него готовы были проголосовать 27,4% украинцев.

Источник: Социологическая группа Рейтинг