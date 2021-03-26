Чинний глава держави Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг. Тому якби вибори президента відбулися найближчим часом, то його кандидатуру підтримали б 24,7% українців.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи Рейтинг.

Водночас за пятого президента України і лідера партії Європейська солідарність Петра Порошенка проголосували б 13,9% опитаних. Ще 12,6% готові підтримати на виборах лідера партії Опозиційна платформа – За життя Юрія Бойка, а 11,8% – лідера партії Батьківщина Юлію Тимошенко.

Рейтинг довіри до українських політиків також очолює Володимир Зеленський. Йому довіряють 45% українців, не довіряють – 52%. На другому місці Юлія Тимошенко з рівнем довіри 30% і недовіри – 67%.

Ще 25% опитаних довіряють Петру Порошенку довіряють, не довіряють – 73%. Водночас Юрію Бойку довіряють тільки 23%.

Опитування проводила соціологічна група Рейтинг протягом 23-24 березня. Опитали 2,5 тис. респондентів від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,0%.

В середині березня Центр Разумкова також проводив аналогічне опитування. Згідно з його результатами, тоді Володимир Зеленський також очолював президентський рейтинг. За нього готові були проголосувати 27,4% українців.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг