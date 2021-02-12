Работой правительства в борьбе с Covid-19 не довольны 77% украинцев — опрос

Тем, как правительство страны борется с пандемией коронавируса, не довольны 77% украинцев.

Вместе с тем 45% категорически не согласны с утверждением, что правительство хорошо справляется с Covid-19, 32% — просто не согласны и только 18% респондентов согласны с мнением о хорошей работе властей в борьбе с болезнью.

Такие результаты исследования, проведенного Международной ассоциацией Гэллап.

В пятерку стран, которые также негативно оценивают действия правительства, кроме Украины, вошли Босния и Герцеговина — 75% недовольных, США — (67%), Испания — (66%), Эквадор и Мексика — (65%).

Больше всего одобряют действия власти в борьбе с пандемией жители Вьетнама (100%), Республики Корея (89%), Индии и Азербайджана (86%).

В то же время более половины жителей Украины одобряют ограничения на поездки между странами, как способ предотвращения распостранения Covid-19.

Всего в рамках исследования было опрошено 44 796 человек в 47 странах мира в течение октября-декабря 2020 года. Погрешность опроса составляет от +3-5% на уровне 95% доверия.

В декабре данные опроса Социологической группы Рейтинг также свидетельствовали о том, что украинцам не нравится, как власть борется с коронавирусом. Его результаты можно посмотреть в нашем материале.

Источник: Международная ассоциация Гэллап