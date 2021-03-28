28 марта в Украине проходят промежуточные выборы народных депутатов в одномандатном избирательном округе № 87 Ивано-Франковской области и одномандатном избирательном округе № 50 Донецкой области.
Местные жители должны выбрать кандидатов, которые будут представлять их интересы в Верховной Раде IX созыва. Кто баллотируется в народные депутаты в Ивано-Франковской и Донецкой областях — читайте в материале.
Почему проходят довыборы в Раду
Народным депутатом от от 87-го избирательного округа в Ивано-Франковской области был Зиновий Андрийович. Но осенью 2020 года он победил на местных выборах и стал мэром города Надворная, поэтому был вынужден сложить депутатские полномочия.
В округ №87 входят 117 участков с ориентировочным количеством избирателей 146 980.
В Донецкой области — аналогичная ситуация. Ранее народным депутатом от 50-го округа был Роман Требушкин, но после победы на выборах мэра Покровска он также сложил полномочия. В округ №50 входят 112 избирательных участков, ориентировочное количество избирателей составляет 147 902.
Также 28 марта состоятся промежуточные и повторные местные выборы в 186 местных советов. Избирательные участки откроются в 08.00 и будут работать до 20.00.
Но из-за пандемии коронавируса граждане должны находиться на участках в масках, соблюдать социальную дистанцию, а также пользоваться собственной ручкой.
Кто баллотируется в нардепы в Ивано-Франковской области
- Михаил Ноняк — самовыдвиженец;
- Александр Леонидович Шевченко — самовыдвиженец;
- Александр Петрович Шевченко — самовыдвиженец;
- Руслан Зозуля — Розвиток и Добробут;
- Руслан Кошулинский — Свобода;
- Юрий Юрченко — Новая демократия;
- Василий Вирастюк — Слуга народа,
- Юрий Голиней — Платформа общин;
- Иосиф Резеш — Партия венгров Украины;
- Руслан Дереворез — самовыдвиженец;
- Мария Жолоб — самовыдвиженец;
- Иван Макар — Важен каждый;
- Сергей Сивачук — самовыдвиженец.
Кто баллотируется в нардепы в Донецкой области
- Виктория Шилова — Держава;
- Валентин Рыбин — Партия Шария;
- Артем Марчевский — Оппозиционная платформа — За жизнь;
- Иштван Добша — Партия венгров Украины;
- Людмила Дорошенко — Будущее страны;
- Александр Груздев — самовыдвиженец;
- Сергей Звагольский — самовыдвиженец;
- Богдан Мироненко — самовыдвиженец;
- Александр Тамбулатов — самовыдвиженец;
- Юрий Третьяк — самовыдвиженец;
- Андрей Бондаренко — Слуга народа,
- Юлия Гакова — Голос;
- Надежда Масло — Оппозиционный блок;
- Лариса Ревва — Батькивщина;
- Андрей Масенець — самовыдвиженец;
- Антон Ровенский — самовыдвиженец;
- Андрей Аксенов — Порядок;
- Юлия Кузьменко — Европейская солидарность;
- Николай Головко — самовыдвиженец.
Выборы в Харькове
В 2021 году должны также состоятся выборы в Харькове, которые планируют провести 31 октября. На них горожане выберут нового мэра.
Осенью 2020 года на местных выборах победил Геннадий Кернес. В начале декабря прошлого года он вступил в полномочия городского главы на первой сессии нового горсовета. Однако Кернес заболел коронавирусом, длительное время лечился в Германии, но 17 декабря умер.
В Верховной Раде уже зарегистрировали постановление о проведении внеочередных выборов харьковского городского главы.