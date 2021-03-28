28 марта в Украине проходят промежуточные выборы народных депутатов в одномандатном избирательном округе № 87 Ивано-Франковской области и одномандатном избирательном округе № 50 Донецкой области.

Местные жители должны выбрать кандидатов, которые будут представлять их интересы в Верховной Раде IX созыва. Кто баллотируется в народные депутаты в Ивано-Франковской и Донецкой областях — читайте в материале.

Почему проходят довыборы в Раду

Народным депутатом от от 87-го избирательного округа в Ивано-Франковской области был Зиновий Андрийович. Но осенью 2020 года он победил на местных выборах и стал мэром города Надворная, поэтому был вынужден сложить депутатские полномочия.

В округ №87 входят 117 участков с ориентировочным количеством избирателей 146 980.

В Донецкой области — аналогичная ситуация. Ранее народным депутатом от 50-го округа был Роман Требушкин, но после победы на выборах мэра Покровска он также сложил полномочия. В округ №50 входят 112 избирательных участков, ориентировочное количество избирателей составляет 147 902.

Также 28 марта состоятся промежуточные и повторные местные выборы в 186 местных советов. Избирательные участки откроются в 08.00 и будут работать до 20.00.

Но из-за пандемии коронавируса граждане должны находиться на участках в масках, соблюдать социальную дистанцию, а также пользоваться собственной ручкой.

Кто баллотируется в нардепы в Ивано-Франковской области

Михаил Ноняк — самовыдвиженец;

Александр Леонидович Шевченко — самовыдвиженец;

Александр Петрович Шевченко — самовыдвиженец;

Руслан Зозуля — Розвиток и Добробут;

Руслан Кошулинский — Свобода;

Юрий Юрченко — Новая демократия;

Василий Вирастюк — Слуга народа,

Юрий Голиней — Платформа общин;

Иосиф Резеш — Партия венгров Украины;

Руслан Дереворез — самовыдвиженец;

Мария Жолоб — самовыдвиженец;

Иван Макар — Важен каждый;

Сергей Сивачук — самовыдвиженец.

Кто баллотируется в нардепы в Донецкой области

Виктория Шилова — Держава;

Валентин Рыбин — Партия Шария;

Артем Марчевский — Оппозиционная платформа — За жизнь;

Иштван Добша — Партия венгров Украины;

Людмила Дорошенко — Будущее страны;

Александр Груздев — самовыдвиженец;

Сергей Звагольский — самовыдвиженец;

Богдан Мироненко — самовыдвиженец;

Александр Тамбулатов — самовыдвиженец;

Юрий Третьяк — самовыдвиженец;

Андрей Бондаренко — Слуга народа,

Юлия Гакова — Голос;

Надежда Масло — Оппозиционный блок;

Лариса Ревва — Батькивщина;

Андрей Масенець — самовыдвиженец;

Антон Ровенский — самовыдвиженец;

Андрей Аксенов — Порядок;

Юлия Кузьменко — Европейская солидарность;

Николай Головко — самовыдвиженец.

Выборы в Харькове

В 2021 году должны также состоятся выборы в Харькове, которые планируют провести 31 октября. На них горожане выберут нового мэра.

Осенью 2020 года на местных выборах победил Геннадий Кернес. В начале декабря прошлого года он вступил в полномочия городского главы на первой сессии нового горсовета. Однако Кернес заболел коронавирусом, длительное время лечился в Германии, но 17 декабря умер.

В Верховной Раде уже зарегистрировали постановление о проведении внеочередных выборов харьковского городского главы.