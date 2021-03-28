PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Довыборы в Раду: полный список кандидатов в Ивано-Франковской и Донецкой областях

28 марта в Украине проходят промежуточные выборы народных депутатов в одномандатном избирательном округе № 87 Ивано-Франковской области и одномандатном избирательном округе № 50 Донецкой области.

Місцеві вибори 2020

Местные жители должны выбрать кандидатов, которые будут представлять их интересы в Верховной Раде IX созыва. Кто баллотируется в народные депутаты в Ивано-Франковской и Донецкой областях — читайте в материале.

Почему проходят довыборы в Раду

Народным депутатом от от 87-го избирательного округа в Ивано-Франковской области был Зиновий Андрийович. Но осенью 2020 года он победил на местных выборах и стал мэром города Надворная, поэтому был вынужден сложить депутатские полномочия.

В округ №87 входят 117 участков с ориентировочным количеством избирателей 146 980.

В Донецкой области — аналогичная ситуация. Ранее народным депутатом от 50-го округа был Роман Требушкин, но после победы на выборах мэра Покровска он также сложил полномочия. В округ №50 входят 112 избирательных участков, ориентировочное количество избирателей составляет 147 902.

Также 28 марта состоятся промежуточные и повторные местные выборы в 186 местных советов. Избирательные участки откроются в 08.00 и будут работать до 20.00.

Но из-за пандемии коронавируса граждане должны находиться на участках в масках, соблюдать социальную дистанцию, а также пользоваться собственной ручкой.

Кто баллотируется в нардепы в Ивано-Франковской области

  • Михаил Ноняк — самовыдвиженец;
  • Александр Леонидович Шевченко — самовыдвиженец;
  • Александр Петрович Шевченко — самовыдвиженец;
  • Руслан Зозуля — Розвиток и Добробут;
  • Руслан Кошулинский — Свобода;
  • Юрий Юрченко — Новая демократия;
  • Василий Вирастюк — Слуга народа,
  • Юрий Голиней — Платформа общин;
  • Иосиф Резеш — Партия венгров Украины;
  • Руслан Дереворез — самовыдвиженец;
  • Мария Жолоб — самовыдвиженец;
  • Иван Макар — Важен каждый;
  • Сергей Сивачук — самовыдвиженец.

Кто баллотируется в нардепы в Донецкой области

  • Виктория Шилова — Держава;
  • Валентин Рыбин — Партия Шария;
  • Артем Марчевский — Оппозиционная платформа — За жизнь;
  • Иштван Добша — Партия венгров Украины;
  • Людмила Дорошенко — Будущее страны;
  • Александр Груздев — самовыдвиженец;
  • Сергей Звагольский — самовыдвиженец;
  • Богдан Мироненко — самовыдвиженец;
  • Александр Тамбулатов — самовыдвиженец;
  • Юрий Третьяк — самовыдвиженец;
  • Андрей Бондаренко — Слуга народа,
  • Юлия Гакова — Голос;
  • Надежда Масло — Оппозиционный блок;
  • Лариса Ревва — Батькивщина;
  • Андрей Масенець — самовыдвиженец;
  • Антон Ровенский — самовыдвиженец;
  • Андрей Аксенов — Порядок;
  • Юлия Кузьменко — Европейская солидарность;
  • Николай Головко — самовыдвиженец.

Выборы в Харькове

В 2021 году должны также состоятся выборы в Харькове, которые планируют провести 31 октября. На них горожане выберут нового мэра.

Осенью 2020 года на местных выборах победил Геннадий Кернес. В начале декабря прошлого года он вступил в полномочия городского главы на первой сессии нового горсовета. Однако Кернес заболел коронавирусом, длительное время лечился в Германии, но 17 декабря умер.

В Верховной Раде уже зарегистрировали постановление о проведении внеочередных выборов харьковского городского главы.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка