28 березня в Україні відбуваються проміжні вибори народних депутатів в одномандатному виборчому окрузі № 87 Івано-Франківської області та одномандатному виборчому окрузі № 50 Донецької області.

Місцеві жителі обирають кандидатів, які представлятимуть їхні інтереси у Верховній Раді IX скликання. Хто балотується в народні депутати в Івано-Франківській та Донецькій областях – читайте в матеріалі.

Чому відбуваються довибори в Раду

Народним депутатом від від 87-го виборчого округу в Івано-Франківській області був Зіновій Андрійович. Але восени 2020 року він переміг на місцевих виборах і став міським головою міста Надвірна, тому був змушений скласти депутатські повноваження.

До округу №87 входять 117 дільниць із орієнтовною кількістю виборців 146 980.

У Донецькій області – аналогічна ситуація. Раніше народним депутатом від 50-го округу був Роман Требушкін, але після перемоги на виборах мера Покровська він також склав повноваження. До округу №50 входять 112 виборчих дільниць, орієнтовна кількість виборців становить 147 902.

Також 28 березня відбудуться проміжні та повторні місцеві вибори до 186 місцевих рад. Виборчі дільниці відкриються о 08.00 та працюватимуть до 20.00.

Але через пандемію коронавірусу громадяни повинні перебувати на дільницях у масках, дотримуватися соціальної дистанції, а також користуватися власною ручкою.

Хто балотується у нардепи в Івано-Франківській області

Михайло Ноняк – самовисуванець;

Олександр Леонідович Шевченко – самовисуванець;

Олександр Петрович Шевченко – самовисуванець;

Руслан Зозуля – Розвиток і добробут;

Руслан Кошулинський – Свобода;

Юрій Юрченко – Нова демократія;

Василь Вірастюк – Слуга народу;

Юрій Голіней – Платформа громад;

Йосип Резеш – Партія угорців України;

Руслан Дереворіз – самовисуванець;

Марія Жолоб – самовисуванець;

Іван Макар – Важливий кожен;

Сергій Сивачук – самовисуванець.

Хто балотується у нардепи у Донецькій області

Вікторія Шилова – Держава;

Валентин Рибін – Партія Шарія;

Артем Марчевський – Опозиційна платформа – За життя;

Іштван Добша – Партія угорців України;

Людмила Дорошенко – Майбутнє країни;

Олександр Груздєв – самовисуванець;

Сергій Звагольський – самовисуванець;

Богдан Мироненко – самовисуванець;

Олександр Тамбулатов – самовисуванець;

Юрій Третяк – самовисуванець;

Андрій Бондаренко – Слуга народу;

Юлія Гакова – Голос;

Надія Масло – Опозиційний блок;

Лариса Ревва – Батьківщина;

Андрій Масенець – самовисуванець;

Антон Ровенський – самовисуванець;

Андрій Аксьонов – Порядок;

Юлія Кузьменко – Європейська солідарність;

Микола Головко – самовисуванець.

Вибори у Харкові

У 2021 році мають також відбутися вибори у Харкові, які планують провести 31 жовтня. На виборах містяни оберуть нового міського голову.

Восени 2020 року на місцевих виборах переміг Геннадій Кернес. На початку грудня минулого року він набув повноважень міського голови під час першої сесії нової міськради. Однак Кернес захворів на коронавірус, тривалий час лікувався у Німеччині, але 17 грудня помер.

У Верховній Раді вже зареєстрували постанову про проведення позачергових виборів харківського міського голови.