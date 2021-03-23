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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

В Раде зарегистрировали постановление: возможная дата выборов мэра Харькова

В Верховной Раде зарегистрировали постановление о проведении внеочередных выборов харьковского городского головы.

В Раде зарегистрировали постановление: возможная дата выборов мэра Харькова

Выборы планируют провести 31 октября 2021 года.

В Раде зарегистрировали от Комитета государственной власти и местного самоуправления проект постановления №5292 о назначении внеочередных выборов харьковского городского головы.

Именно эту дату Комитету рекомендовал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

В Раде зарегистрировали постановление: возможная дата выборов мэра Харькова

Выборы мэра Харькова

25 октября 2020 года состоялись первые выборы Харьковского городского головы. Тогда выбрали Геннадия Кернеса.

На первой сессии горсовета нового созыва 9 декабря Кернес получил полномочия городского головы. 17 декабря Геннадий Кернес умер в немецкой клинике, где он лечился от коронавируса.

31 декабря 2020 года секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился в Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра Харькова в связи со смертью Кернеса.

Парламентский подкомитет по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии поддержал назначение выборов мэра Харькова на осень 2021 года.

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