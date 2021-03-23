В Раде зарегистрировали постановление: возможная дата выборов мэра Харькова

В Верховной Раде зарегистрировали постановление о проведении внеочередных выборов харьковского городского головы.

Выборы планируют провести 31 октября 2021 года.

В Раде зарегистрировали от Комитета государственной власти и местного самоуправления проект постановления №5292 о назначении внеочередных выборов харьковского городского головы.

Именно эту дату Комитету рекомендовал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Выборы мэра Харькова

25 октября 2020 года состоялись первые выборы Харьковского городского головы. Тогда выбрали Геннадия Кернеса.

На первой сессии горсовета нового созыва 9 декабря Кернес получил полномочия городского головы. 17 декабря Геннадий Кернес умер в немецкой клинике, где он лечился от коронавируса.

31 декабря 2020 года секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился в Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра Харькова в связи со смертью Кернеса.

Парламентский подкомитет по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии поддержал назначение выборов мэра Харькова на осень 2021 года.