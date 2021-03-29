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Євгенія Шапоренко |

Довыборы в Раду: ЦИК обнародовала данные по явке

Средняя явка на довыборах в Верховную Раду 28 марта составила 28%.

Довыборы в Раду: ЦИК обнародовала данные по явке

Об этом сообщили в ЦИК.

В Донецкой области в округе №50 проголосовали 20,99% избирателей.

В округе №87 в Ивано-Франковской области отдали голос 35,05% избирателей.

В ЦИК подчеркнули, что выборы прошли без критических нарушений, которые могли бы повлиять на результат.

Явка на довыборах в Верховную Раду в 87-м и 50-м округах — данные ЦИК

 

Источник: ЦИК

Фото: УНИАН

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