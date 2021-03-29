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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Довибори в Раду: ЦВК оприлюднила дані щодо явки

Середня явка на довиборах у Верховну Раду 28 березня склала 28%.

Вибори

Про це повідомили у ЦВК.

У Донецькій області на окрузі №50 проголосували 20,99% виборців.

На окрузі №87 в Івано-Франківській області віддали голос 35,05% виборців.

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У ЦВК підкреслили, що вибори пройшли без критичних порушень, які могли б вплинути на результат.

Явка на довиборах у Верховну Раду у 87-му та 50-му округах – дані ЦВК

Довибори в Раду 28 березня

28 березня проходили довибори до Верховної Ради у 87-му та 50-му округах. Депутати, які були там обрані, склали мандати.

Нардепом від округу №87 в Івано-Франківській області був Зіновій Андрійович. Він восени 2020 року став міським головою міста Надвірна.

Від округу №50 у Донецькій області депутатом був Роман Требушкін. Він переміг на виборах мера Покровська, тому склав повноваження.

Джерело: ЦВК

Фото: УНІАН

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